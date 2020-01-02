Трое футболистов УПЛ вошли в топ-50 наиболее перспективных игроков мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Сайт УЕФА представил 50 молодых футболистов, которые относятся к наиболее перспективным в новом году, сообщает УНН.
В список также попали защитник "Шахтера" Додо, хавбек дончан Тете и полузащитник "Зари" Богдан Леднев.
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"Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота и славится умением выполнять стандартные положения. В этом сезоне выступает за "Зарю" на правах аренды", - говорится в сообщении сайта УЕФА.
Отметим, что список также попали представители многих клубов среди которых "Барселона", "Милан", "Севилья", "Бенфика", "Порту", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Аякс", "Челси", "МЮ", "Интер".