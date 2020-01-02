Топ-сейви Прімери: Лунін потрапив до числа найкращих минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Відбитий м'яч воротаря збірної України і мадридського "Реала" Андрія Луніна в грі за "Леганес" увійшов до переліку найкрасивіших у матчах іспанської Прімери в 2019 році, передає УНН з посиланням на Прімеру.
Лунін врятував "Леганес" при ударі суперника, перевівши м'яч кінчиками пальців у штангу воріт.
На перше місце експерти поставили сейв голкіпера "Уески" Роберто Сантамарії в поєдинку з "Жироною".
Також до топ-10 потрапили:
2 і 3 місця - Ян Облак з "Атлетіко" Мадрид
4 – Унай Сімон з "Атлетік" Більбао
5 – Фернандез з "Леванте"
6 – Те Штеген з "Барселони"
8 – Серхіо Асенхо з "Вільяреалу"
9 – Тібо Куртуа з "Реалу"
10 – Рубен Бланко з "Атлетіко".
Нагадаємо, що цього сезону Лунін виступає в оренді за "Вальядолід", але не провів за команду жодної гри в Прімері.