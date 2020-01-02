Топ-сейвы Примеры: Лунин попал в число лучших в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Отбитый мяч вратаря сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина в игре за "Леганес" вошел в перечень самых красивых в матчах испанской Примеры в 2019 году, передает УНН со ссылкой на Примеру.
Лунин спас "Леганес" при ударе соперника, переведя мяч кончиками пальцев в штангу ворот.
На первое место эксперты поставили сейв голкипера "Уэска" Роберто Сантамарии в поединке с "Жироной".
Также в топ-10 попали:
2 и 3 места - Ян Облак с "Атлетико" Мадрид
4 - Унай Симон с "Атлетик" Бильбао
5 - Фернандез с "Леванте"
6 - То Штеген из "Барселоны"
8 - Серхио Асенхо с "Вильярреала"
9 - Куртуа из "Реала"
10 - Рубен Бланко с "Атлетико".
Напомним, что в этом сезоне Лунин выступает в аренде за "Вальядолид", но не провел за команду ни одной игры в Примере.