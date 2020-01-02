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Троє футболістів УПЛ увійшли до топ-50 найбільш перспективних гравців світу

Київ • УНН

 • 10026 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Сайт УЄФА представив 50 молодих футболістів, які відносяться до найбільш перспективних в новому році, повідомляє УНН.

До списку також потрапили захисник "Шахтаря" Додо, хавбек донеччан Тете і півзахисник "Зорі" Богдан Ледньов.

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"Плеймейкер-лівша регулярно вражає ворота і славиться вмінням виконувати стандартні положення. У цьому сезоні виступає за "Зорю" на правах оренди", - сказано у повідомленні сайту УЄФА.

Відзначимо, що списку також потрапили представники багатьох клубів серед яких: "Барселона", "Мілан", "Севілья", "Бенфіка", "Порту", "Арсенал", "Тоттенхем", "Аякс", "Челсі", "МЮ", "Інтер".

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