Троє футболістів УПЛ увійшли до топ-50 найбільш перспективних гравців світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Сайт УЄФА представив 50 молодих футболістів, які відносяться до найбільш перспективних в новому році, повідомляє УНН.
До списку також потрапили захисник "Шахтаря" Додо, хавбек донеччан Тете і півзахисник "Зорі" Богдан Ледньов.
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"Плеймейкер-лівша регулярно вражає ворота і славиться вмінням виконувати стандартні положення. У цьому сезоні виступає за "Зорю" на правах оренди", - сказано у повідомленні сайту УЄФА.
Відзначимо, що списку також потрапили представники багатьох клубів серед яких: "Барселона", "Мілан", "Севілья", "Бенфіка", "Порту", "Арсенал", "Тоттенхем", "Аякс", "Челсі", "МЮ", "Інтер".