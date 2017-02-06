Трое детей отравились неизвестным веществом во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во Львове на улице Роксоланы трое детей и взрослый отравились неизвестным веществом, вероятно, парами краски. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 5 февраля, в 18:45 ч. поступило сообщение что в квартире на улице Роксоланы отравились неизвестным веществом (вероятно, парами краски) четыре человека, из них трое детей (7,11 и 13 лет).
По ифнормациеи пресс-службы, детей доставили в больницу.
Также сообщается, что владелец квартиры, 1972 года рождения, отказался от госпитализации.
Как сообщал УНН, по факту массового отравления детей в Киевской области назначили служебное расследование .