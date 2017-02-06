Трое детей отравились неизвестным веществом во Львове

Вчера, 5 февраля, в 18:45 ч. поступило сообщение что в квартире на улице Роксоланы отравились неизвестным веществом (вероятно, парами краски) четыре человека, из них трое детей (7,11 и 13 лет).

По ифнормациеи пресс-службы, детей доставили в больницу.

Также сообщается, что владелец квартиры, 1972 года рождения, отказался от госпитализации.



Как сообщал УНН, по факту массового отравления детей в Киевской области назначили служебное расследование .