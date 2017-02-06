Троє дітей отруїлися невідомою речовиною у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Львові на вулиці Роксоляни троє дітей та дорослий отруїлися невідомою речовиною, ймовірно, парами фарби. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Вчора, 5 лютого, о 18:45 год. поступило повідомлення що у квартирі на вулиці Роксоляни отруїлися невідомою речовиною (ймовірно, парами фарби) четверо людей, із них троє дітей (7,11 та 13 років).
За іфнормацієї прес-служби, дітей доставили в лікарню.
Також повідомляється, що власник квартири, 1972 року народження, відмовилася від госпіталізації.
Як повідомляв УНН, за фактом масового отруєння дітей на Київщині призначили службове розслідування.