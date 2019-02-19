Трое бразильцев стали футболистами ПФК "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Состав ПФК "Львов" пополнили три бразильских футболиста - нападающие Алваро и Шина, а также латераль Висенте, сообщает УНН со ссылкой на сайт львовской команды.
Новички заключили пятилетние соглашения с львовским клубом. 22-летний Висенте выступать за "Львов" под 32-м номером. 23-летний Алваро и 22-летний Шина выбрали себе 16 и 97 номера соответственно.
Предварительным клубами Висенте были "Аудакс" (Бразилия), "Атлетико Каязайренсе" (Бразилия), зато Алваро выступал за "Монти-Азул" (Бразилия), "Франкана" (Бразилия). В послужном списке Шины значится ФК "Жувентус" (Бразилия), "Карпаты" (Львов, Украина).
Отметим, что на втором сборе "сине-золотых львов" в Турции Шина отметился голом в ворота румынской "Поле Тимишоары".