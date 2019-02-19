Троє бразильців стали футболістами ПФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Склад ПФК "Львів" поповнили три бразильські футболісти – нападники Алваро та Шина, а також латераль Вісенте, повідомляє УНН з посиланням на сайт львівської команди.
Новачки уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом. 22-річний Вісенте виступатиме за "Львів" під 32-м номером. 23-річний Алваро та 22-річний Шина обрали собі 16 та 97 номери відповідно.
Попередніми клубами Вісенте були "Аудакс" (Бразилія), "Атлетіко Каязайренсе" (Бразилія), натомість Алваро виступав за "Монті-Азул" (Бразилія), "Франкана" (Бразилія). В послужному списку Шини значиться ФК "Жувентус" (Бразилія), "Карпати" (Львів, Україна).
Зазначимо, що на другому зборі "синьо-золотих левів" у Туреччині Шина відзначився голом у воротах румунської "Полі Тімішоари".