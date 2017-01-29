Трое боевиков сбежали с боевых позиций, застрелив российского офицера - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Трое боевиков из состава так называемого шестого полка российско-оккупационных войск бежали с позиций, застрелив российского офицера 28 января. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянник, передает корреспондент УНН.
"28 января трое боевиков из состава так называемого шестого полка российско-оккупационных войск бежали с боевых позиций и застрелили российского офицера, который пытался им помешать", - сказал А.Мотузянник.
По его словам командования полка списало россиянина на мифический обстрел со стороны ВСУ.
Как сообщал УНН, двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения.