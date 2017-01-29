Троє бойовиків втекли з бойових позицій, застреливши російського офіцера - О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Троє бойовиків зі складу так званого шостого полку російсько-окупаційних військ втекли з позицій, застреливши російського офіцера 28 січня. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянник, передає кореспондент УНН.
"28 січня троє бойовиків зі складу так званого шостого полку російсько-окупаційних військ втекли з бойових позицій та застрелили російського офіцера, який намагався їм зашкодити",- сказав О.Мотузянник.
За його словами командування полку списало росіянина на міфічний обстріл з боку ЗСУ.
Як повідомляв УНН, двоє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ вбили свого командира взводу, який вимагав грошову компенсацію, затримавши їх у стані алкогольного сп’яніння.