Тропический циклон "Шахин" унес жизни трех жителей Омана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Тропический циклон “Шахин” обрушился на Оман в воскресенье, убив не менее трех человек. Власти призвали жителей эвакуироваться из прибрежных районов и отменили авиарейсы в столицу Маскат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оманское информационное агентство.
Детали
Государственное информационное агентство сообщило, что ребенок, которого поглотила вода, был найден мертвым, а еще один человек пропал без вести. Государственное информационное агентство сообщило, что два азиатских рабочих погибли в результате обрушения холма над их жилым районом в промышленной зоне в результате циклона.
“Глаз шторма” находится примерно в 60 км от Маската, в нем дует сильный ветер со скоростью 120 км/ч и более, говорится в совместном заявлении агентства безопасности, погоды и гражданской авиации страны.
Ожидается, что центр шторма ударит по земле ближе к вечеру и принесет очень сильный ветер и проливные дожди.
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям заявил, что во избежание несчастных случаев, к востоку от столицы будет отключено электроснабжение. Более 2 700 человек были размещены в приютах.
Власти заявили, что дороги в столице будут открыты только для транспортных средств, которые отправляются в экстренные и гуманитарные поездки, пока шторм не утихнет.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что принимают меры в связи с приближением шторма.