Тропічний циклон "Шахін" забрав життя трьох жителів Оману
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Тропічний циклон “Шахін” обрушився на Оман у неділю, убивши щонайменше трьох осіб. Влада закликала жителів евакуюватися з прибережних районів і відмінила авіарейси до столиці Маскату. Про це інформує УНН з посиланням на Оманське інформаційне агентство.
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Державне інформаційне агентство повідомило, що дитина, яку поглинула вода, була знайдена мертвою, а ще одна людина зникла безвісти. Державне інформаційне агентство повідомило, що два азіатських робітники загинули в результаті обвалення пагорба над їх житловим районом в промисловій зоні в результаті циклону.
“Око шторму” знаходилося приблизно в 60 км від Маската, в ньому дме сильний вітер зі швидкістю 120 км/год і більше, йдеться в спільній заяві агентства безпеки, погоди і цивільної авіації країни.
Очікується, що центр шторму вдарить по землі ближче до вечора і принесе дуже сильний вітер і проливні дощі.
Національний комітет з надзвичайних ситуацій заявив, що щоб уникнути нещасних випадків, на схід від столиці буде відключено електропостачання. Більш 2 700 людей були розміщені в притулках.
Влада заявила, що дороги в столиці будуть відкриті тільки для транспортних засобів, які вирушають в екстрені та гуманітарні поїздки, поки шторм не вщухне.
Влада Об’єднаних Арабських Еміратів заявила, що приймає запобіжні заходи, в зв’язку з наближенням шторму.