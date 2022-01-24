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15 марта, 19:03 • 107408 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145057 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124614 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118050 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105482 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101799 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94397 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Тропический шторм "Ана" затопил столицу Мадагаскара: 34 человека умерли

Тропический шторм "Ана" затопил столицу Мадагаскара: 34 человека умерли

Киев • УНН

 • 18039 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Тропический шторм "Ана" вызвал широкомасштабные наводнения на Мадагаскаре, в том числе в столице, в результате чего число погибших в результате недавних ливней увеличилось до 34 человек, а более 55 000 человек было перемещено. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Из-за продолжающихся ливней уровень воды в реках Антананариву поднимается, и власти призывают жителей покинуть низинные районы столицы и прилегающие районы. Многие жители были эвакуированы на надувных моторных лодках.

Департамент метеорологии Мадагаскара предупредил в понедельник, что ливни продолжатся.

Шторм обрушился на Мадагаскар в выходные после того, как на острове уже несколько дней шли дожди, сообщило Национальное управление по управлению рисками и стихийными бедствиями. Большинство людей, которые остались без крыши над головой в результате наводнения, проживают в столичном районе Аналаманга, где много низинных районов находятся вблизи затопленных рек.

Национальная автомагистраль, которая соединяет Антананариву с крупнейшим портом страны Таматаве на восточном побережье, во многих местах была перерезана оползнями и прорвана плотина.

Тропический шторм переместился через Индийский океан на африканский континент также вызвал сильные ветры и дожди в северном Мозамбике.

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