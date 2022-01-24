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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 35001 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Тропічний шторм "Ана" затопив столицю Мадагаскару: 34 людини померли

Тропічний шторм "Ана" затопив столицю Мадагаскару: 34 людини померли

Київ • УНН

 • 18040 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Тропічний шторм "Ана" викликав широкомасштабні повені на Мадагаскарі, у тому числі в столиці, внаслідок чого кількість загиблих внаслідок нещодавніх злив збільшилася до 34 осіб, а понад 55 000 людей було переміщено. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Через зливи, що продовжуються, рівень води в річках Антананаріву піднімається, і влада закликає жителів залишити низовинні райони столиці і прилеглі райони. Багато жителів було евакуйовано на надувних моторних човнах.

Департамент метеорології Мадагаскару попередив у понеділок, що зливи продовжаться.

Шторм обрушився на Мадагаскар у вихідні після того, як на острові вже кілька днів йшли дощі, повідомило Національне управління з управління ризиками та стихійними лихами. Більшість людей, які залишилися без даху над головою внаслідок повені, проживають у столичному районі Аналаманга, де багато низовинних районів знаходяться поблизу затоплених річок.

Національна автомагістраль, що сполучає Антананаріву з найбільшим портом країни Таматаве на східному узбережжі, у багатьох місцях була перерізана зсувами та прорвано греблю.

Тропічний шторм перемістився через Індійський океан на африканський континент також спричинив сильні вітри та дощі у північному Мозамбіку.

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