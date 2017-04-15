Тремя поединками продолжится 25 тур УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В рамках 25 тура украинской Премьер-лиги состоится три матча один из которых в группе топ-6, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Лидер чемпионата "Шахтер" в гостях встретится с "Олимпиком". Если до нынешнего сезона "сине-бело-черные" ни разу не взяли очки в матчах с "горняками", то в чемпионате-2016/17 это произошло уже дважды. В обоих случаях "Шахтер" имел ощутимое преимущество, а "Олимпик" приходилось отстаивать ничью.
В предыдущем туре оба коллектива проиграли, однако "Шахтер" имеет значительное преимущество в очковом доработку над "Динамо", а "Олимпик" лишь на 1 пункт обгоняет конкурента по 4-е место - "Александрию".
"Ворскла" - "Карпаты". Через призму результата ни полтавчане, ни львовяне не могут быть удовлетворены предыдущим туром: первые уступили, вторые дома сыграли вничью. У команд следующая история взаимоотношений: текущего сезона "Карпаты" однажды минимально победили и сыграли вничью, зато в предыдущем чемпионате дважды уступили, пропустив суммарно шесть мячей.
Сегодня также состоится днепровское дерби "Днепр" - "Сталь". Ранее "сине-бело-синие" регулярно побеждали будущего оппонента, однако в этом сезоне обе встречи завершились ничьими. Как одни, так и другие могут занести себе в актив выступления весной: у днепрян четыре ничьи плюс один выигрыш, в каменчан четыре победы плюс один проигрыш.
Добавим также, "Ворскла" начнет игру с "Карпатами" в 14:00, два других противостояния стартовать в 17:00.