Трьома поєдинками продовжиться 25 тур УПЛ

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В рамках 25 туру української Прем’єр-ліги відбудеться три матчі один із яких в групі топ-6, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Лідер чемпіонату “Шахтар” в гостях зустрінеться із “Олімпіком”. Якщо до нинішнього сезону “синьо-біло-чорні” жодного разу не взяли очки в матчах із “гірниками”, то в чемпіонаті-2016/17 це сталося вже двічі. В обох випадках “Шахтар” мав відчутну перевагу, а “Олімпіку” доводилося відстоювати нічию.

У попередньому турі обидва колективи програли, проте “Шахтар” має значну перевагу в очковому доробку над “Динамо”, а “Олімпік” лише на 1 пункт обганяє конкурента за 4-те місце — “Олександрію”.

“Ворскла” — “Карпати”. Через призму результату ні полтавці, ні львів’яни не можуть бути задоволені попереднім туром: перші поступилися, другі вдома зіграли внічию. У команд наступна історія взаємостосунків: поточного сезону “Карпати” одного разу мінімально перемогли й зіграли внічию, натомість у попередньому чемпіонаті двічі поступилися, пропустивши сумарно шість м’ячів.

Сьогодні також відбудеться дніпровське дербі “Дніпро” — “Сталь”. Раніше “блакитно-біло-сині” регулярно перемагали майбутнього опонента, проте в цьому сезоні обидві зустрічі завершилися нічиїми. Як одні, так і другі можуть занести собі в актив виступи навесні: у дніпрян чотири нічиї плюс один виграш, у кам’янчан чотири перемоги плюс один програш.

Додамо також, “Ворскла” розпочне гру з “Карпатами” о 14:00, два інші протистояння стартуватимуть о 17:00.

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