Трех турецких депутатов госпитализировали после драки в парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Турции после обсуждения изменений в Конституцию в здании парламента произошла драка между депутатами, три человека госпитализированы, передает УНН со ссылкой на Hurriyet daily news.
Как сообщается, драка произошла между женщинами-депутатами, при обсуждении поправок к 18 статье Конституции.
Независимый депутат Айлин Назлиака приковала себя наручниками к трибуне, после чего женщины-депутаты пытались снять наручники, используя физическую силу.
В результате драки пострадали двое депутатов от оппозиции, а также депутат от правящей партии.
Как сообщал УНН, парламент Турции поддержал изменения в Конституцию в первом чтении.