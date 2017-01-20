Трьох турецьких депутатів госпіталізовано після бійки у парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Туреччині після обговорення змін до Конституції у будинку парламенту сталася бійка між депутатами, троє осіб госпіталізовано, передає УНН з посиланням на Hurriyet daily news.
Як повідомляється, бійка сталася між жінками-депутатами, під час обговорення поправок до 18 статті Конституції.
Незалежний депутат Айлін Назлиака прикувала себе наручниками до трибуни, після чого жінки-депутати намагалися зняти наручники, використовуючи фізичну силу.
Внаслідок бійки, двоє депутатів від опозиції, а також депутат від правлячої партії.
Як повідомляв УНН, парламент Туреччини підтримав зміни до конституції у першому читанні.