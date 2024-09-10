Трое погибших и пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 3132 удара. Погибло 3 мирных жителя, 5 ранены, повреждено 35 гражданских объектов, включая 21 жилой дом.

Армия рф за прошедшие сутки, 9 сентября, обстреляла 8 населенных пунктов Донецкой области в результате чего трое  местных жителей  погибли, еще пятеро - получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

За сутки полицейские зафиксировали 3 132 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору.

Оккупанты сосредоточили огонь на 8 населенных пунктах: городах Горняк, Краматорск, Курахово, Торецк, поселке Клебан-Бык, селах Александро-Калиново, Предтечино, Щурово.

Повреждены 35 гражданских объектов - 21 жилой дом, админздание, предприятие, торговый павильон, хозяйственные постройки, автомобили.

  • На Щурово россияне сбросили две управляемые авиабомбы «ФАБ-250» с модулями УМПК - убили гражданское лицо, еще одного ранили, повредили 8 частных домов и 5 авто.
  • По Клебан-Быку войска рф ударили из артиллерии - один человек погиб и один получил ранения, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
  • В Горняке - один погибший и двое раненых мирных жителей, поврежден многоквартирный дом.
  • В результате попадания снаряда травмирован человек в Торецке.
  • Краматорск враг атаковал двумя авиабомбами «ФАБ-250» с модулями УМПК - есть повреждения на территории промышленного объекта.
  • В Предтечино ударом бомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК повреждены 5 частных домов.
  • Четыре раза оккупанты обстреляли Курахово из артиллерии и РСЗО «Ураган» - разрушениям подверглись многоквартирный и 4 частных дома, админздание, автотехника, торговый павильон, хозяйственные постройки.

Евакуація з Покровська триває: в Укрзалізниці уточнили про рейси з Донеччини5 сентября 2024, 12:54 • 17252 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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