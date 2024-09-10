Троє загиблих та п’ятеро поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини за добу

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Київ • УНН

 • 31059 перегляди

Російські війська обстріляли 8 населених пунктів Донецької області, завдавши 3132 удари. Загинуло 3 мирних жителі, 5 поранено, пошкоджено 35 цивільних об'єктів, включаючи 21 житловий будинок.

Армія рф минулої доби, 9 вересня, обстріляла 8 населених пунктів Донецької області внаслідок чого троє  місцевих жителі  загинули, ще п’ятеро - зазнали поранень. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

За добу поліцейські зафіксували 3 132 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору.

Окупанти зосередили вогонь на 8 населених пунктах: містах Гірник, Краматорськ, Курахове, Торецьк, селищі Клебан-Бик, селах Олександро-Калинове, Предтечине, Щурове.

Пошкоджено 35 цивільних об’єктів - 21 житловий будинок, адмінбудівлю, підприємство, торговий павільйон, господарські споруди, автомобілі.

  • На Щурове росіяни скинули дві керовані авіабомби «ФАБ-250» з модулями УМПК – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили 8 приватних будинків і 5 авто.
  • По Клебан-Бику війська рф вдарили з артилерії – одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено приватну оселю й господарську споруду.
  • У Гірнику – один загиблий і двоє поранених мирних мешканців, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Внаслідок влучання снаряду травмовано людину в Торецьку.
  • Краматорськ ворог атакував двома авіабомбами «ФАБ-250» з модулями УМПК – є пошкодження на території промислового об’єкту.
  • У Предтечиному ударом бомби «ФАБ-250» з модулем УМПК пошкоджено 5 приватних будинків.
  • Чотири рази окупанти обстріляли Курахове з артилерії та РСЗВ «Ураган» - руйнувань зазнали багатоквартирний і 4 приватних будинки, адмінбудівля, автотехніка, торговий павільйон, господарські споруди.

Евакуація з Покровська триває: в Укрзалізниці уточнили про рейси з Донеччини05.09.24, 15:54 • 17572 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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