Продолжаются тяжелые бои за содержание Соледара, украинские бойцы мужественно держат оборону - Маляр

Детали

"Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону", - написала Маляр в Telegram.

По ее словам, так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре.

Военный эксперт Сергей Згурец сообщал, что провальные попытки захватить Бахмут продолжаются около полугода, поэтому россияне решили изменить план и оцепить город и перерезать все пути обеспечения. Соледар – один из участков, захват которого приблизит врага к реализации своего плана.