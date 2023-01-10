Тривають важкі бої за утримання Соледару, українські бійці мужньо тримають оборону - Маляр

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"Тривають важкі бої за утримання Соледару. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону", - написала Маляр у Telegram.

За її словами, так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі.

Військовий експерт Сергій Згурець повідомляв, що провальні спроби захопити Бахмут тривають близько пів року, тому росіяни вирішили змінити план та оточити місто і перерізати всі шляхи забезпечення. Соледар – одна з ділянок, захоплення якої наблизить ворога до реалізації свого плану.