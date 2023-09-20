"Продолжается плановая работа по военным объектам захватчиков": в ГУР прокомментировали взрывы в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Вблизи Севастополя во временно оккупированном Крыму в среду прогремели взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона сообщил, что сейчас продолжается плановая работа по военным объектам захватчиков, передает УНН.
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"Продолжается плановая работа украинских Сил безопасности и обороны, конечно, по военным объектам захватчиков на временно оккупированных территориях, в том числе в украинском Крыму. И совсем скоро детали будут обнародованы Вооруженными силами и Генеральным штабом", - заявил Юсов.
Детали
На вопрос журналиста о деталях операции, представитель ГУР МОУ ответил: "Давайте немножко подождем. Мы видим, что в последние дни очень много новостей из Крыма. И это, конечно, все в рамках одного комплекса мероприятий. Все эти мероприятия результативны, поверьте".
Он подчеркнул, что конечная цель таких мероприятий - это освобождение украинского Крыма. На этом этапе целью является ослабление позиций врага, добавил Юсов.
"Крым до сих пор используется как определенный логистический хаб, в том числе для переброски на другие участки фронта сил и средств противника. Вот, собственно, для того чтобы этот логистический хаб разрушить применяются и реализуются определенные операции и на море, и на суше, и в воздухе, и дальше будет", - подчеркнул он.
Ранее
Во временно оккупированном Крыму 20 сентября прогремели взрывы. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота заметили дымовую завесу.
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