"Триває планова робота по військових об'єктах загарбників": у ГУР прокоментували вибухи в Криму

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"Триває планова робота українських Сил безпеки і оборони, звичайно, по військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму. І зовсім скоро деталі будуть оприлюднені Збройними силами та Генеральним штабом", - заявив Юсов.

Деталі

На питання журналіста про деталі операції, представник ГУР МОУ відповів: "Давайте трошки почекаємо. Ми бачимо, що останніми днями дуже багато новин з Криму. І це, звичайно, все в рамках одного комплексу заходів. Всі ці заходи результативні, повірте".

Він підкреслив, що кінцева мета таких заходів - це звільнення українського Криму. На цьому етапі метою є послаблення позицій ворога, додав Юсов.

"Крим досі використовується як певний логістичний хаб, в тому числі для перекидання на інші ділянки фронту сил і засобів противника. Ось, власне, для того щоби цей логістичний хаб зруйнувати застосовуються і реалізуються певні операції і на морі, і на суші, і в повітрі, і далі буде", - наголосив він.

Раніше

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Місцеві жителі повідомляють про "приліт" по військовій частині зс рф поблизу Севастополя.