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"Триумфальная бавовна": во время ночных взрывов на белгородщине СБУ "забавовнила" комплекс С-400 - источники

Киев • УНН

 • 1312220 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Стала известна причина ночных взрывов на Белгородщине, СБУ "забавовнила" комплекс ПВО С-400 «Триумф», сообщили УНН источники в СБУ.

Детали

По данным наших источников, "этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 «Триумф» возле российского белгорода". Цена такого комплекса - 1,2 млрд долл.

На выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения «Триумфа» и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.

"Это уже второй комплекс «Триумф», который СБУ «забавовнила» за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября", - указывают источники.

После таких «триумфальных бавовн» в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса.

Напомним

минобороны рф утверждает о якобы "уничтожении" ночью в россии 31 беспилотника - над белгородской, брянской и курской областями.

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