"Триумфальная бавовна": во время ночных взрывов на белгородщине СБУ "забавовнила" комплекс С-400 - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Стала известна причина ночных взрывов на Белгородщине, СБУ "забавовнила" комплекс ПВО С-400 «Триумф», сообщили УНН источники в СБУ.
Детали
По данным наших источников, "этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 «Триумф» возле российского белгорода". Цена такого комплекса - 1,2 млрд долл.
На выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения «Триумфа» и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.
"Это уже второй комплекс «Триумф», который СБУ «забавовнила» за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября", - указывают источники.
После таких «триумфальных бавовн» в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса.
Напомним
минобороны рф утверждает о якобы "уничтожении" ночью в россии 31 беспилотника - над белгородской, брянской и курской областями.