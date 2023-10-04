"Тріумфальна бавовна": під час нічних вибухів на бєлгородщині СБУ "забавовнено" комплекс С-400 - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Стала відома причина нічних вибухів на бєлгородщині, СБУ "забавовнила" комплекс ППО С-400 «Тріумф», повідомили УНН джерела у СБУ.
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За даними наших джерел, "цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 «Тріумф» біля російського бєлгорода". Ціна такого комплексу - 1,2 млрд дол.
На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування «Тріумфа» та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.
"Це вже другий комплекс «Тріумф», який СБУ «забавовнила» за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня", - вказують джерела.
Після таких «тріумфальних бавовн» в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу.
Нагадаємо
міноборони рф стверджує про буцімто "знищення" вночі в росії 31 безпілотника - над бєлгородською, брянською та курською областями.