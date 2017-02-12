Трехлетний малыш отравился лекарствами брата в Донецкой области и попал в реанимацию

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков Волновахской больницы сегодня в 11.00. Пострадавший мальчик из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать одна воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет.

Как установили полицейские, ребенку стало плохо еще вчера вечером, мальчик пожаловался на боль в животе. Утром состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам. Когда ребенка доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика, решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Мариуполь.

По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог добраться них, устанавливается.

Сейчас в семье работают полицейские ювенальной превенции. На учете в полиции семья не находилась, вела нормальный образ жизни, дети были ухоженые.