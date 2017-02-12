Трирічний малюк отруївся ліками брата на Донеччині і потрапив до реанімації
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Поліцейські у Волновасі проводять перевірку за фактом отруєння 3-річної дитини. Наразі хлопчик у реанімації у несвідомому стані. За попередніми даними, він отруївся ліками, які були прописані старшому брату. Про це проінформували у Волноваському відділі поліції Донецької області, повідомляє УНН.
Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків Волноваської лікарні сьогодні об 11.00. Постраждалий хлопчик з багатодітної родини, яка мешкає в одному з сіл Волноваського району. Мати сама виховує 5 дітей віком від 3 до 22 років.
Як встановили поліцейські, дитині стало погано ще минулого вечора, хлопчик поскаржився на біль у животі. На ранок стан здоров’я погіршився, і мати звернулася до медиків. Коли дитину доставили у лікарню, вона була вже без свідомості. Наразі лікарі борються за життя хлопчика, вирішується питання про транспортування постраждалого у Маріуполь.
За попередньою інформацією, малюк знайшов ліки свого 22-річного брата. Пігулки завжди знаходилися у недоступному місці. Як дитина змогла дістатися них, наразі встановлюється.
Зараз у родині працюють поліцейські ювенальної превенції. На обліку в поліції родина не перебувала, вела нормальний спосіб життя, діти були доглянуті.