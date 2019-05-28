Трехлетний мальчик погиб от удара внедорожника
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На Закарпатье, в Рахове, водитель Mitsubishi Pajero совершил наезд на 3-летнего мальчика, который перебегал улицу. В результате аварии ребенок умер в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
Вчера около 15:00 на ул. Б.Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием малолетнего ребенка. О происшествии в полицию сообщили врачи, к которым для оказания медицинской помощи доставили пострадавшего 3-летнего мальчика.
Полицейские установили, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, 24-летний местный житель, совершил наезд на ребенка. По словам водителя, пропуская встречный автотраспорт, водитель иномарки не заметил мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за грузовика.
Пострадавшего ребенка доставили в местную больницу, однако через несколько часов мальчик умер.
Водителя освидетельствовали, за рулем он находился трезвым. По факту аварии начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Машину задержали на спецплощадку полиции. Обстоятельства наезда на ребенка устанавливают следователи.
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