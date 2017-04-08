Трехэтажный дом обрушился в Польше, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Польше, в местности Сьвебодзице, Нижнесилезского воеводства, около 9 утра обрушилась часть трехэтажного дома. Как пишет "Польское радио", есть информация о трех погибших, передает УНН.
Как пишет издание, на месте работают пожарные, спасательные команды и несколько вертолетов. Создан кризисный штаб.
Полиция отмечает, что в момент обрушения, в доме могли находиться несколько человек. Под обвалами найдено шесть человек, трое из которых без признаков жизни.
По словам свидетелей, которых цитирует издание, перед завалом дома они слышали взрыв, то есть, существует версия взрыва газового баллона.
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"Есть опасность, что уцелевшая часть дома также может рухнуть. Недавно в доме был проведен частичный ремонт", - говорится в сообщении.
Представитель правительства Рафал Бохенек от имени премьер-министра Польши Бэаты Шидло выразил соболезнования для семей жертв катастрофы в Сьвебодзицах.