Трехэтажный дом обрушился в Польше, есть жертвы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76693 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110983 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169184 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124370 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121589 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115114 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106040 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159799 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трехэтажный дом обрушился в Польше, есть жертвы

Трехэтажный дом обрушился в Польше, есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 13970 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Польше, в местности Сьвебодзице, Нижнесилезского воеводства, около 9 утра обрушилась часть трехэтажного дома. Как пишет "Польское радио", есть информация о трех погибших, передает УНН.

Как пишет издание, на месте работают пожарные, спасательные команды и несколько вертолетов. Создан кризисный штаб.

Полиция отмечает, что в момент обрушения, в доме могли находиться несколько человек. Под обвалами найдено шесть человек, трое из которых без признаков жизни.

По словам свидетелей, которых цитирует издание, перед завалом дома они слышали взрыв, то есть, существует версия взрыва газового баллона.

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"Есть опасность, что уцелевшая часть дома также может рухнуть. Недавно в доме был проведен частичный ремонт", - говорится в сообщении.

Представитель правительства Рафал Бохенек от имени премьер-министра Польши Бэаты Шидло выразил соболезнования для семей жертв катастрофы в Сьвебодзицах.

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