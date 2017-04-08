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Триповерховий будинок обвалився у Польщі, є жертви

Триповерховий будинок обвалився у Польщі, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Польщі, у місцевості Сьвєбодзіце, Нижньосілезького воєводства, близько 9-ї ранку завалилася частина триповерхового будинку. Як пише "Польське радіо", є інформація про трьох загиблих, передає УНН.

Як пише видання, на місці працюють пожежні, рятувальні команди та кілька гелікоптерів. Створено кризовий штаб.

Поліція наголошує, що в момент обвалу, в будинку могли перебувати кілька осіб. Під звалищами знайдено шестеро осіб, троє з яких без ознак життя.

За словами свідків, яких цитує видання, перед завалом будинку вони чули вибух, тобто, існує версія вибуху газового балона.

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"Є небезпека, що вціліла частина будинку також може завалитися. Нещодавно у будинку було проведено частковий ремонт", - йдеться у повідомленні.

Речник уряду Рафал Бохенек від імені прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло висловив співчуття для родин жертв катастрофи у Сьвєбодзіцах.

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