Триповерховий будинок обвалився у Польщі, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Польщі, у місцевості Сьвєбодзіце, Нижньосілезького воєводства, близько 9-ї ранку завалилася частина триповерхового будинку. Як пише "Польське радіо", є інформація про трьох загиблих, передає УНН.
Як пише видання, на місці працюють пожежні, рятувальні команди та кілька гелікоптерів. Створено кризовий штаб.
Поліція наголошує, що в момент обвалу, в будинку могли перебувати кілька осіб. Під звалищами знайдено шестеро осіб, троє з яких без ознак життя.
За словами свідків, яких цитує видання, перед завалом будинку вони чули вибух, тобто, існує версія вибуху газового балона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У житловому будинку в Санкт-Петербурзі стався вибух
"Є небезпека, що вціліла частина будинку також може завалитися. Нещодавно у будинку було проведено частковий ремонт", - йдеться у повідомленні.
Речник уряду Рафал Бохенек від імені прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло висловив співчуття для родин жертв катастрофи у Сьвєбодзіцах.