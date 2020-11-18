Держится бодро и продолжает работать: стало известно о состоянии Зеленского в больнице

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Здоровье Президента Владимира Зеленского, у которого подтвердили коронавирусное заболевание, улучшается каждый день. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель.

"Здоровье Президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки", - отметила собеседница УНН.

По ее словам, на этой неделе также запланированы события с участием Президента в онлайн-режиме, о чем будет отдельно сообщено.

"На поправку идет и Руководитель Офиса Андрей Ермак. Мы надеемся, что они скорее возьмутся за работу в обычном режиме", - отметила Мендель.

Напомним, 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Кроме того, стало известно, что у главы ОП Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Ранее пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находятся в больнице "Феофания", ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией.

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