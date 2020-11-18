Тримається бадьоро і продовжує працювати: стало відомо про стан Зеленського в лікарні

“Здоров’я Президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки”, — зазначила співрозмовниця УНН.

З її слів, цього тижня також заплановані події за участі Президента в онлайн-режимі, про що буде окремо повідомлено.

“На поправку іде і Керівник Офісу Андрій Єрмак. Ми сподіваємося, що вони якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі”, — зазначила Мендель.

Нагадаємо, 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.

Раніше прессекретар глави держави Юлія Мендель заявила, що наразі Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перебувають у лікарні “Феофанія”, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією.