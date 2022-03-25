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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

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Тридцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В течение предыдущих суток наши воины отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Тридцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению

Детали

На Волыни основные усилия сил обороны сосредоточиваются на прикрытии государственной границы.

На Северщине продолжается ведение оборонительной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.

Одновременно, группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и стойкое удержание всех определенных рубежей обороны.

На Юге продолжается ведение оборонительной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны.

Напомним

В Херсоне оккупанты похитили депутата Корабельной районного совета Дмитрия Афанасьева.

Украинские Национальные Новости

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