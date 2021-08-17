Тридцать лет ученые выясняли, как красное мясо "убивает" продолжительность жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Потребление красного мяса существенно сокращает продолжительность жизни. К такому выводу пришла группа физиологов из Гарвардской школы здравоохранения, передает УНН.
Исследование длилось почти 30 лет. В общей сложности в нем приняли участие 37 698 мужчин и 83 644 женщины. За это время в двух обследуемых группах было зафиксировано 23 926 смертей, из них 5 910 — от сердечно-сосудистых болезней и 9 464 — от рака.
Было установлено, что потребление красного мяса четко коррелировано с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака. А замена красного мяса блюдами из рыбы и домашней птицы, напротив, существенно снижает этот риск.
“Мы обнаружили, что более высокий уровень потребления красного мяса связан с существенным увеличением смертности от этих болезней, и эта связь прослеживается как в случае заранее обработанного, так и свежеприготовленного мяса, с более высоким показателем корреляции для заранее обработанного.
При замене красного мяса рыбой, овощами и домашней птицей наблюдалась обратная зависимость — снижение смертности”, — комментируют результаты исследования авторы.
К слову
Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.