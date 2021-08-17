Тридцять років вчені з'ясовували, як червоне м'ясо "вбиває" тривалість життя

Дослідження тривало майже 30 років. В цілому в ньому взяли участь 37 698 чоловіків і 83 644 жінок. За цей час в двох обстежуваних групах було зафіксовано 23 926 смертей, з них 5 910 — від серцево-судинних хвороб і 9 464 — від раку.

Було встановлено, що споживання червоного м’яса чітко корельовано із більш високим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань, деяких видів раку. А заміна червоного м’яса стравами з риби та свійської птиці, навпаки, істотно знижує цей ризик.

“Ми виявили, що більш високий рівень споживання червоного м’яса пов’язаний з істотним збільшенням смертності від цих хвороб, і цей зв’язок простежується як у випадку заздалегідь обробленого, так і свіжоприготованого м’яса, з більш високим показником кореляції для заздалегідь обробленого.

При заміні червоного м’яса рибою, овочами і домашньою птицею спостерігалася зворотна залежність — зниження смертності”, — коментують результати дослідження автори.

До речі

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.