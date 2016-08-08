Тридцать человек погибли в результате взрыва в больнице в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По меньшей мере 30 человек погибли и многие были ранены в понедельник утром в результате взрыва в больнице в городе Кветта на юго-западе Пакистана, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Согласно сообщению, взрыв произошел в то время, когда люди перевозили тело главы местной юридической ассоциации в больницу Кветты - административный центр юго-западной пакистанской провинции Белуджистан.
Юрист Билаль Кассе был застрелен неизвестными по дороге в свой офис.
Среди пострадавших - юристы и журналисты.
Характер взрыва устанавливается.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.