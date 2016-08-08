Тридцать человек погибли в результате взрыва в больнице в Пакистане

Согласно сообщению, взрыв произошел в то время, когда люди перевозили тело главы местной юридической ассоциации в больницу Кветты - административный центр юго-западной пакистанской провинции Белуджистан.

Юрист Билаль Кассе был застрелен неизвестными по дороге в свой офис.

Среди пострадавших - юристы и журналисты.

Характер взрыва устанавливается.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.