Тридцять людей загинули внаслідок вибуху в лікарні у Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Щонайменше 30 людей загинули і багато хто був поранений в понеділок вранці в результаті вибуху в лікарні в місті Кветта на південному заході Пакистану, передає УНН з посиланням на Xinhua.
За повідомленням, вибух стався у той час, коли люди перевозили тіло голови місцевої юридичної асоціації в лікарню Кветти - адміністративного центру південно-західної пакистанської провінції Белуджистан.
Юрист Білаль Касі був застрелений невідомими дорогою до свого офісу.
Серед постраждалих - юристи і журналісти.
Характер вибуху встановлюється.
Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за атаку.
На місце події прибули співробітники правоохоронних органів.