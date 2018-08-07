Три украинки попали в топ-5 Чемпионата Европы по спортивной ходьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Копилка сборной Украины на Чемпионате Европы по летним видам спорта пополнилась очередной медалью, сообщает корреспондент УНН.
Наша землячка Алина Цвилий на дистанции 50 км финишировала второй. Она первые 12 км соревнований шла 4-й, после чего поднялась на вторую ступень и не отдала его до конца трассы. +3,23 минуты отставание от победительницы португалки Инеш Энрикес.
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Также близкими к награде были наши Кристина Юдкина - 4 место и Василиса Витовчук - 5. Обе продемонстрировали персональные рекорды, но больше 5 минут на финише проиграли испанке.
Примечательно, что 4 часа 12 минут и 44 секунды Цвилий стали новым национальным рекордом.
Как сообщал УНН, ранее украинец получил золотую награду по спортивной ходьбе на дистанции 50 км.