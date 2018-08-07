Три украинки попали в топ-5 Чемпионата Европы по спортивной ходьбе

Наша землячка Алина Цвилий на дистанции 50 км финишировала второй. Она первые 12 км соревнований шла 4-й, после чего поднялась на вторую ступень и не отдала его до конца трассы. +3,23 минуты отставание от победительницы португалки Инеш Энрикес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы по спортивной ходьбе

Также близкими к награде были наши Кристина Юдкина - 4 место и Василиса Витовчук - 5. Обе продемонстрировали персональные рекорды, но больше 5 минут на финише проиграли испанке.

Примечательно, что 4 часа 12 минут и 44 секунды Цвилий стали новым национальным рекордом.

Как сообщал УНН, ранее украинец получил золотую награду по спортивной ходьбе на дистанции 50 км.