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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 27048 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 89622 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120665 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128441 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167422 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152723 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140581 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130389 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180053 просмотра

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Три украинки попали в топ-5 Чемпионата Европы по спортивной ходьбе

Три украинки попали в топ-5 Чемпионата Европы по спортивной ходьбе

Киев  •  УНН

 • 7952 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Копилка сборной Украины на Чемпионате Европы по летним видам спорта пополнилась очередной медалью, сообщает корреспондент УНН.

Наша землячка Алина Цвилий на дистанции 50 км финишировала второй. Она первые 12 км соревнований шла 4-й, после чего поднялась на вторую ступень и не отдала его до конца трассы. +3,23 минуты отставание от победительницы португалки Инеш Энрикес.

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Также близкими к награде были наши Кристина Юдкина - 4 место и Василиса Витовчук - 5. Обе продемонстрировали персональные рекорды, но больше 5 минут на финише проиграли испанке.

Примечательно, что 4 часа 12 минут и 44 секунды Цвилий стали новым национальным рекордом.

Как сообщал УНН, ранее украинец получил золотую награду по спортивной ходьбе на дистанции 50 км.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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