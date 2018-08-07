Три українки потрапили в топ-5 Чемпіонату Європи зі спортивної ходьби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Скарбничка збірної України на Чемпіонаті Європи з літніх видів спорту поповнилася черговою медаллю, повідомляє кореспондент УНН.
Наша землячка Аліна Цвілій на дистанції 50 км фінішувала другою. Вона перші 12 км змагань йшла 4-ю, після чого піднялася на другий щабель і не віддала його до кінця траси. +3,23 хв відставання від переможниці португалки Інеш Енрікес.
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Також близькими до нагороди були наші Христина Юдкіна – 4 місце та Василина Вітовчук – 5. Обидві продемонстрували персональні рекорди, але більше 5 хвилин на фініші програли іспанці.
Примітно, що 4 години 12 хвилин і 44 секунди Цвілій стали новим національним рекордом.
Як повідомляв УНН, раніше українець здобув золоту нагороду в спортивній ходьбі на дистанції 50 км.