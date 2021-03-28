Три слэм-данка украинца помогли "Вашингтону" победить в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА "Вашингтон Уизардс" центрового Алексея Леня в гостях соревновался с "Детройт Пистонс", передает корреспондент УНН.
Детали
Наш земляк вышел в стартовом составе и отметился четырьмя очками в первые минуты матча. В дальнейшем Лень действовал агрессивно и трижды завершал свои попытки слэм-данками. В итоге его наследие составил 12 очков (6/10 двухочковые, 0/1 трехочковые) при одном подборе за 15 минут игрового времени.
Встреча завершилась убедительным выигрышем “Уизардс” 106:92.
Дополнение
“Вашингтон” с 16 победами при 28 поражениями идут 13-ми в Восточной конференции НБА.