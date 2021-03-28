Три слем-данки українця допомогли "Вашингтону" перемогти у матчі НБА

Деталі

Наш земляк вийшов у стартовому складі та відзначився чотирма очками у перші хвилини матчу. Надалі Лень діяв агресивно та тричі завершував свої спроби слем-данками. У підсумку його доробок склав 12 очок (6/10 двоочкові, 0/1 триочкові) при одному підбиранні за 15 хвилин ігрового часу.

Зустріч завершилася переконливим виграшем “Візардс” 106:92.

Доповнення

“Вашингтон” з 16 перемогами при 28 поразками йдуть 13-ми у Східній конференції НБА.