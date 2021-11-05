Три слэм-данка и лучший матч сезона: клуб украинца победил в матче НБА

Детали

Лень в который раз вышел со скамьи для запасных и четко провел свое отведенное время. Он оформил два слэм-данка, а также поставил два блок-шота, один из которых (центровому Валанчунасу) оказался украшением матча. А еще один данк Леня в середине четвертой четверти помог "Кингс" оторваться в счете и снять вопрос о победителе матча.

В итоге Лень отыграл 21 минуту. В активе нашего центрового 12 очков, что стало лучшим показателем в сезоне (6/8 двухочковым, 0/1 трехочковых), 5 подборов в защите, 3 блок-шота и 2 передачи при 5 фолах и 2 потерях.

Дополнения

"Сакраменто" выиграли четыре поединка из восьми сыгранных.