Три слэм-данка и лучший матч сезона: клуб украинца победил в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился матчем с участием "Сакраменто Кингс" украинца Алексея Леня и "Нью-Орлеан Пеликанс", передает корреспондент УНН.
Детали
Лень в который раз вышел со скамьи для запасных и четко провел свое отведенное время. Он оформил два слэм-данка, а также поставил два блок-шота, один из которых (центровому Валанчунасу) оказался украшением матча. А еще один данк Леня в середине четвертой четверти помог "Кингс" оторваться в счете и снять вопрос о победителе матча.
В итоге Лень отыграл 21 минуту. В активе нашего центрового 12 очков, что стало лучшим показателем в сезоне (6/8 двухочковым, 0/1 трехочковых), 5 подборов в защите, 3 блок-шота и 2 передачи при 5 фолах и 2 потерях.
Дополнения
"Сакраменто" выиграли четыре поединка из восьми сыгранных.