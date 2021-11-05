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Три слем-данки та найкращий матч сезону: клуб українця переміг у матчі НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився матчем за участі "Сакраменто Кінгс" українця Олексія Леня та "Нью-Орлеан Пеліканс", передає кореспондент УНН.

Три слем-данки та найкращий матч сезону: клуб українця переміг у матчі НБА

Деталі

Лень вкотре вийшов з лави для запасних і чітко провів свій відведений час. Він оформив два слем-данки, а також поставив два блок-шоти, один з яких (центровому Валанчунасу) виявився окрасою матчу. А ще один данк Леня в середині четвертої чверті допоміг "Кінгс" відірватися у рахунку та зняти питання щодо переможця матчу.

У підсумку Лень відіграв 21 хвилину. В активі нашого центрового 12 очок, що стало найкращим показником в сезоні (6/8 двоочкових, 0/1 триочкових), 5 підбирань у захисті, 3 блок-шоти та 2 передачі при 5 фолах і 2 втратах.

Доповнення

"Сакраменто" виграли чотири поєдинок з восьми зіграних.

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