Три слем-данки та найкращий матч сезону: клуб українця переміг у матчі НБА

Деталі

Лень вкотре вийшов з лави для запасних і чітко провів свій відведений час. Він оформив два слем-данки, а також поставив два блок-шоти, один з яких (центровому Валанчунасу) виявився окрасою матчу. А ще один данк Леня в середині четвертої чверті допоміг "Кінгс" відірватися у рахунку та зняти питання щодо переможця матчу.

У підсумку Лень відіграв 21 хвилину. В активі нашого центрового 12 очок, що стало найкращим показником в сезоні (6/8 двоочкових, 0/1 триочкових), 5 підбирань у захисті, 3 блок-шоти та 2 передачі при 5 фолах і 2 втратах.

Доповнення

"Сакраменто" виграли чотири поєдинок з восьми зіграних.