Три слем-данки та найкращий матч сезону: клуб українця переміг у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився матчем за участі "Сакраменто Кінгс" українця Олексія Леня та "Нью-Орлеан Пеліканс", передає кореспондент УНН.
Деталі
Лень вкотре вийшов з лави для запасних і чітко провів свій відведений час. Він оформив два слем-данки, а також поставив два блок-шоти, один з яких (центровому Валанчунасу) виявився окрасою матчу. А ще один данк Леня в середині четвертої чверті допоміг "Кінгс" відірватися у рахунку та зняти питання щодо переможця матчу.
У підсумку Лень відіграв 21 хвилину. В активі нашого центрового 12 очок, що стало найкращим показником в сезоні (6/8 двоочкових, 0/1 триочкових), 5 підбирань у захисті, 3 блок-шоти та 2 передачі при 5 фолах і 2 втратах.
Доповнення
"Сакраменто" виграли чотири поєдинок з восьми зіграних.