Три правила от эксперта: как не купить алкогольную подделку на новогодний стол

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"Первый совет прост: если это интернет-покупка - тогда на официальных сайтах супермаркетов, производителей или их торговых точек, с которыми они сотрудничают", - подчеркнул он.

Также, по его словам, стоит обращать пристальное внимание на цену напитка.

"Второе правило - цена. Не может бутылка водки, например, стоить меньше 50 грн. Есть минимальная розничная цена. По-моему, она составляет 86 грн за 0,5 л - от этого и отталкивайтесь. Если она стоит меньше этой цены - перед вами просто (в лучшем случае) фальсификат, в худшем - суррогат. И в таких случаях вы рискуете не деньгами, а здоровьем. Потому что на вкус и запах вы этот продукт можете и не отличить от оригинального. А перед вами может быть жесткая подделка на основе метанола", - рассказал Несмиянов.

Так же следует избегать покупок в соцсетях. Отдавать предпочтение необходимо крупным сетям магазинов и доверенным популярным производителям качественного алкоголя.

"Третье: если вы покупаете без чека, где-то через соцсети - вы должны быть готовы к тому, что вас обманут. Ваши права никто защищать не будет, потому что вы не покупатель, а тот, кто вам продал товар - не продавец по закону о защите прав потребителей. Делать покупки нужно пытаться в обычных оффлайн-магазинах. К ним требования выше и всегда можно написать жалобу на внеплановую проверку или обратиться к официальному производителю с чеком, в магазин с требованием о компенсации", - подытожил эксперт.

Напомним, что украинцы предпочитают и доверяют качественному алкоголю отечественного производства.

Среди популярных украинских алкогольных брендов, качеству продукта которых украинцы доверят больше всего, находятся такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").