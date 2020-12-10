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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72097 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95200 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115153 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150270 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198599 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194816 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282079 просмотра

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В этот день украинцы впервые покупают алкоголь на Новый год: блоггер остроумно рассказал о новых традициях

В этот день украинцы впервые покупают алкоголь на Новый год: блоггер остроумно рассказал о новых традициях

Киев  •  УНН

 • 23630 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Популярный блогер Виталий Чепинога остроумно рассказал о новых алкогольных традициях на своей Facebook-странице, сообщает УНН.

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Так, в своей заметке он отмечает, что именно сегодня, 10 декабря, по новым традициям украинцы впервые покупают алкоголь на Новый год.

"Как правило, он выпивается в тот же день, что и купили. Считается, что это еще молодой, ранний закуп, он не годится для достойного куража... А вот второй закуп уже должен выстоять в доме минимум - сутки, или хотя бы удержаться к ужину", - пишет Чепинога.

Он шутливо объясняет, что "положено делать такие закупки пять-шесть, а то и больше раз".

"У хорошего хозяина количество закупов алкоголя до нового года доходит до двенадцати", - заключает Чепинога.

Его сообщение поддержали уже около 5 тысяч пользователей социальной сети.

Отметим, алкогольные эксперты назвали водку и шампанское культовыми новогодними напитками на украинском столе.

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