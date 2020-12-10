В этот день украинцы впервые покупают алкоголь на Новый год: блоггер остроумно рассказал о новых традициях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Популярный блогер Виталий Чепинога остроумно рассказал о новых алкогольных традициях на своей Facebook-странице, сообщает УНН.
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Так, в своей заметке он отмечает, что именно сегодня, 10 декабря, по новым традициям украинцы впервые покупают алкоголь на Новый год.
"Как правило, он выпивается в тот же день, что и купили. Считается, что это еще молодой, ранний закуп, он не годится для достойного куража... А вот второй закуп уже должен выстоять в доме минимум - сутки, или хотя бы удержаться к ужину", - пишет Чепинога.
Он шутливо объясняет, что "положено делать такие закупки пять-шесть, а то и больше раз".
"У хорошего хозяина количество закупов алкоголя до нового года доходит до двенадцати", - заключает Чепинога.
Его сообщение поддержали уже около 5 тысяч пользователей социальной сети.
Отметим, алкогольные эксперты назвали водку и шампанское культовыми новогодними напитками на украинском столе.