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Цього дня українці вперше купують алкоголь на Новий рік: блогер дотепно розповів про нові традиції

Цього дня українці вперше купують алкоголь на Новий рік: блогер дотепно розповів про нові традиції

Київ • УНН

 • 23636 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Популярний блогер Віталій Чепинога дотепно розповів про нові алкогольні традиції на своїй Facebook-сторінці, повідомляє УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Свято наближається: експерти назвали культовий український новорічний алкоголь.

Так, у своєму дописі він зазначає, що саме сьогодні, 10 грудня, за новими традиціями українці вперше купують алкоголь на Новий рік.

"Як правило, він випивається того ж дня, що й купили. Вважається, що це ще молодий, ранній закуп, він не годиться для достойного куражу... А от другий закуп вже має вистояти в оселі щонайменше — добу, чи бодай втриматися до вечері", - пише Чепинога.

Він жартівливо пояснює, що "належить робити такі закупи п'ять-шість, або й більше разів".

"У доброго газди кількість закупів алкоголю до нового року доходить до дванадцяти", - підсумовує Чепинога.

Його допис підтримали вже близько 5 тисяч користувачів соціальної мережі.

Зазначимо, алкогольні експерти назвали горілку та шампанське культовими новорічними напоями на українському столі.

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