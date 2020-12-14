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Три правила від експерта: як не купити алкогольну підробку на новорічний стіл

Київ • УНН

 • 25760 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Частка фальсифікату на алкоринку України значно зростає перед святами. Тому виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максим Несміянов поділився з УНН трьома порадами про те, як убезпечити новорічне свято від небезпечних підробок і фальсифікату.

Три правила від експерта: як не купити алкогольну підробку на новорічний стіл

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У цей день українці вперше купують алкоголь на Новий рік: блогер дотепно розповів про нові традиції.

"Перша порада проста: якщо це інтернет-покупка - тоді на офіційних сайтах супермаркетів, виробників або ж їх торгових точок, з якими вони співпрацюють", - підкреслив він.

Так само, за його словами, варто звертати пильну увагу на ціну алкогольного напою.

"Друге правило - ціна. Не може пляшка горілки, наприклад, коштувати менше 50 грн. Є мінімальна роздрібна ціна. По-моєму, вона становить 86 грн за 0,5 л - від цього і відштовхуйтеся. Якщо вона коштує менше цієї ціни - перед вами просто (у кращому випадку) фальсифікат, у гіршому - сурогат. І у таких випадках ви ризикуєте не грошима, а здоров'ям. Тому що на смак і запах ви цей продукт можете і не відрізнити від оригінального. А перед вами може бути жорстка підробка на основі метанолу", - розповів Несміянов.

Так само варто уникати покупок у соцмережах. Віддавати перевагу необхідно великим мережам магазинів і довіреним популярним виробникам якісного алкоголю.

"Третє: якщо ж ви купуєте без чека, десь через соцмережі - ви повинні бути готові до того, що вас обдурять. Ваші права ніхто захищати не буде, тому що ви не покупець, а той, хто вам продав товар - не продавець за законом про захист прав споживачів. Робити покупки потрібно намагатися у звичайних оффлайн-магазинах. До них вимоги вищі і завжди можна написати скаргу на позапланову перевірку або звернутися до офіційного виробника з чеком, до магазину з вимогою про компенсацію", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що українці віддають перевагу і довіряють якісному алкоголю вітчизняного виробництва. 

Серед популярних українських алкогольних брендів, якості продукту яких українці довірять найбільше, знаходяться такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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