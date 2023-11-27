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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 08:26  •  23283 просмотра

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Сильные снежные бури в Болгарии, Румынии и Молдове привели к гибели трех человек, обесточили более 400 населенных пунктов и нарушили транспортное сообщение, вызвав многочисленные перекрытия дорог.

Сильные снегопады в Румынии, Болгарии и Молдове привели к отключениям электроэнергии и транспортным коллапсам, по меньшей мере три человека погибли. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В Молдове в воскресенье из-за снегопада погиб один человек, авто слетело с дороги и врезалось в дерево.

Мы неоднократно обращаемся к водителям не выезжать на дорогу с неэкипированными автомобилями и ездить на низкой скорости,

- говорится в заявлении молдавской полиции.

В то же время в Румынии более 400 населенных пунктов пострадали от отключений электроэнергии. В восточных уездах Констанца, Тулча, Галац и Браила объявили красный уровень опасности. В четырех округах были закрыты некоторые местные и национальные дороги.

У Болгарии мощные зимние штормы также принесли сильный снегопад и побудили правительство объявить в воскресенье чрезвычайное положение в значительной части страны. По словам премьер-министра Николы Денкова, в воскресенье более 1000 населенных пунктов, преимущественно на северо-востоке Болгарии, остались без света.

Также за последние сутки в результате дорожно-транспортных происшествий погибло двое человек и 36 получили ранения. Сильный ветер повалил деревья и линии электропередач.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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Heavy snowfalls in Bulgaria, Romania and Moldova: there are deaths and injuries
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