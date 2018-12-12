Три подводные лодки могут изменить ситуацию в Черноморском бассейне - Винник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Если Украина приобретет хотя бы три подводные лодки для Вооруженных сил Украины, это полностью изменит картину мира в Черноморском бассейне. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины Иван Винник.
"Три современных дизельных подводных лодки, например, производства Германии в составе Вооруженных сил Военно-Морского флота Украины могут полностью изменить картину мира в Черноморском бассейне в отношении флота Российской Федерации. Но думаю, что Германия нам их не продаст", - сказал Винник.
Он добавил, что подобные подводные лодки производит Турция.
"Но не думаю, что и она будет готова это делать, потому что это затрагивает их суверенные интересы, ведь у них такие лодки есть", - сообщил Винник.
По мнению нардепа собственными силами Украины, пока, не способна обеспечить себя подводными лодками.
"В краткосрочной перспективе своими силами мы подводную лодку не сделаем. Нам не хватает менеджмента", - отметил Винник.
Как сообщал УНН, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины Андрей Тетерук считает, что наличие в Украине подводных лодок значительно замедлило бы любые агрессивные движения Российской Федерации.