Три подводные лодки могут изменить ситуацию в Черноморском бассейне - Винник

"Три современных дизельных подводных лодки, например, производства Германии в составе Вооруженных сил Военно-Морского флота Украины могут полностью изменить картину мира в Черноморском бассейне в отношении флота Российской Федерации. Но думаю, что Германия нам их не продаст", - сказал Винник.



Он добавил, что подобные подводные лодки производит Турция.



"Но не думаю, что и она будет готова это делать, потому что это затрагивает их суверенные интересы, ведь у них такие лодки есть", - сообщил Винник.



По мнению нардепа собственными силами Украины, пока, не способна обеспечить себя подводными лодками.



"В краткосрочной перспективе своими силами мы подводную лодку не сделаем. Нам не хватает менеджмента", - отметил Винник.



Как сообщал УНН, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины Андрей Тетерук считает, что наличие в Украине подводных лодок значительно замедлило бы любые агрессивные движения Российской Федерации.